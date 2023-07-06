Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde Yeni Lig Sistemi Eleştirildi

EDİRNE'de gerçekleştirilen Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin ilk altın kemerli ağası, Kırkpınar Kültürünü Yaşatma ve Geliştirme Derneği Başkanı Alper Yazoğlu, bu yıl yeni başlanan lig sisteminin, güreşçiler için insafsızca olduğunu söyledi. Yazoğlu, "Yağlı güreş yapan her Türk gencinin en miniğinden baş boyuna kadar gönlünde gelip Kırkpınar Er Meydanı'nda güreşmek yatar. Bunu engellemek biraz insafsızca bir karar gibi geldi bana. Düşüncemiz, güreşlerin hafta içine yaygınlaştırılarak Kırkpınar'da güreşmek isteyenleri güreştirmek" dedi. Edirne'de başlayacak. Sarayiçi Er Meydanı'nda pehlivanların 7-9 Temmuz arasında ter dökeceği tarihi organizasyon için kente gelen, Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin ilk altın kemerli ağası, Kırkpınar Kültürünü Yaşatma ve Geliştirme Derneği Başkanı Alper Yazoğlu, bu yıl yağlı güreşlerde başlayan lig sistemini değerlendirdi. Kırkpınar'da 1991, 1992 ve 1993 yıllarında yaptığı ağalık ve kente kazandırdığı okulla tanınan Yazoğlu, yeni sistemin Kırkpınar'a gelip dualı çayıra çıkmak isteyen güreşçiler için insafsızca olduğunu dile getirdi.Edirne'ye uzun vadede çok önemli katkılar sağlayacak bir enstrüman olduğunu ifade etti. Erkin, "Kırkpınar Edirne'ye uzun vadede çok önemli katkılar sağlayacak bir enstrümandır. Bunun içi doldurulacak çok geniş şansımız var. Çok önemli bir mirastır. Bizim en önemli arzularımızdan birisi, Kırkpınar'ın Edirne'de daha fazla gelişmesi için bir şey yapılması. Yıl boyunca etkinlikler sürsün. Kırkpınar'la ilgili başta Edirne Belediyesi ve Özel İdare bünyesinde bir takım şeyler yapılması gerekiyor. En önemlisi de, bizim Kırkpınar'la ilgili bir master planımız olması lazım. Bunu Edirne ili olarak yapmamız gerekiyor ki Kırkpınar'ı gelecek jenerasyona daha iyi anlatıp bırakabilelim" ifadelerini kullandı. Spor Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Olgay Güler Edirne Spor Haberler