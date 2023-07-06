Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde Yeni Lig Sistemi Eleştirildi
Spor Haberleri
Kırkpınar Kültürünü Yaşatma ve Geliştirme Derneği Başkanı Alper Yazoğlu, Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde başlayan yeni lig sisteminin güreşçiler için insafsızca olduğunu belirtti. Yazoğlu, güreşlerin hafta içine yaygınlaştırılarak Kırkpınar'da güreşmek isteyenleri güreştirmenin daha uygun olacağını söyledi.
EDİRNE'de gerçekleştirilen Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin ilk altın kemerli ağası, Kırkpınar Kültürünü Yaşatma ve Geliştirme Derneği Başkanı Alper Yazoğlu, bu yıl yeni başlanan lig sisteminin, güreşçiler için insafsızca olduğunu söyledi. Yazoğlu, "Yağlı güreş yapan her Türk gencinin en miniğinden baş boyuna kadar gönlünde gelip Kırkpınar Er Meydanı'nda güreşmek yatar. Bunu engellemek biraz insafsızca bir karar gibi geldi bana. Düşüncemiz, güreşlerin hafta içine yaygınlaştırılarak Kırkpınar'da güreşmek isteyenleri güreştirmek" dedi.
Edirne Spor Haberler