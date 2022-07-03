Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde yarışan ikiz kardeşler duygularını anlattılar

661. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri son gün müsabakalarıyla devam ediyor.

Sarayiçi Kırkpınar Er Meydanı'nda Deste Büyük Boy finalinde ikiz kardeşler İlker ve Rıza Durmuş karşı karşıya geldi.

İkiz kardeşlerin kıyasıya güreşini İlker Durmuş kazandı.

İlker Durmuş yaptığı açıklamada, küçüklükten bu yana Kırkpınar'da güreşmeyi hayal ettiklerini söyledi

Geçen yıl da Kırkpınar'da çeyrek finalde kardeşiyle karşılaştığını belirten Durmuş, "Allah razı olsun herkesten. Kardeşimle güreşmek güzeldi, iyi bir güreş oldu." dedi.

Rıza Durmuş da Kırkpınar'a çok iyi hazırlandıklarını ifade etti.

İkiz kardeşiyle final yapmanın nasip olduğunu belirten Durmuş, "Bu duyguyu tarif edemem, çok mutluyum. 'Kardeşlik kazandı' diyoruz." dedi.