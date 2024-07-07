Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde Türk Bayrağı Selamlama Seremonisi

EDİRNE'de gerçekleştirilen 663'üncü Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde, gelenek haline gelen dev Türk bayrağı selamlama seremonisi yapıldı. Er Meydanı'nda açılan Türk bayrağı, statta alkışla karşılandı.

Edirne'de düzenlenen tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde, her yıl geleneksel olarak gerçekleştirilen bayrak selamlama yapıldı. Ağalık ihalesinin ardından güreşlerin yapıldığı Sarayiçi Er Meydanı'na inen cazgırlar, davul zurna ekibi üyeleri ve hakemler, dev Türk bayrağı açtı. Dev Türk bayrağı saha etrafında dolaştırılırken, marşlar çalındı. Bayrağı, güreşleri izlemeye gelen protokol üyeleri de ayakta alkışlayarak selamladı.

Öte yandan Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ni izlemek üzere CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan da Er Meydanı'na gelerek tribündeki yerlerini aldı.