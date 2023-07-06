Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde Hava Durumu

662. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin gerçekleşeceği günlerde hava durumu tahminleri açıklandı. Yarın ve cumartesi günü gök gürültülü sağanak beklenirken, pazar günü güneşli bir hava bekleniyor.

662. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin gerçekleşeceği yarın ve cumartesi gününün Edirne'de gök gürültülü sağanağın etkili olacağı, pazar gününde ise güneşli bir hava beklendiği bildirildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün tahminlerine göre, organizasyonun başlayacağı yarın kentte hava sıcaklığının 34 derece ve gök gürültülü sağanağın olması bekleniyor.

Güreşlerin ikinci gününde ise sıcaklıkların 4 derece düşmesi ve yine gök gürültülü sağanağın olması ön görülüyor.

Başpehlivanın belirleneceği pazar günü ise kentte güneşli bir havanın hakim olması, hava sıcaklığının yine 34 derecelere çıkması tahminin de bulunuluyor.