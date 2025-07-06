Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde Finalistler Belli Oldu

Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde Finalistler Belli Oldu
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664. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde yarı final müsabakalarının ardından Feyzullah Aktürk ve Orhan Okulu finale yükseldi. Edirne'deki er meydanında düzenlenen yarı finallerde Aktürk ve Okulu, rakiplerini mağlup ederek finale adını yazdırdı.

664. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde yarı final müsabakalarının ardından Feyzullah Aktürk ve Orhan Okulu finale yükseldi.

664. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde finale kalan başpehlivanlar belli oldu. Edirne Sarayiçi Er Meydanı'nda son gün güreşlerinde yarı final müsabakaları heyecan dolu anlara sahne oldu. Başpehlivanlık yarı finalinde rakipleriyle kol bağlayan 4 başpehlivandan 2'si rakibini mağlup ederek finale adını yazdırdı. Kura çekiminin ardından peşrev yaparak güreşe başlayan başpehlivanlar, tribünleri dolduran güreşseverlere kıyasıya mücadele izlettirdi.

Yarı final müsabakalarında Feyzullah Aktürk, rakibi Ali İhsan Batmaz'ı mağlup ederek ilk finalist oldu. Günün ikinci yarı finalinde ise Orhan Okulu, Enes Doğan'ı yenerek finale yükseldi.

Final karşılaşmasında Feyzullah Aktürk ile Orhan Okulu altın kemer için er meydanına çıkacak. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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