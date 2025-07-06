Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde Final Heyecanı!

Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde Final Heyecanı!
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Edirne'de düzenlenen 664. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri son gününde başpehlivanlık müsabakalarına sahne oluyor. Minik pehlivanların güreşleriyle başlayan etkinlikte, bugün çeyrek final, yarı final ve final heyecanı yaşanacak.

Edirne'de bu yıl 664.'sü düzenlenen Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin son gün heyecanı, dün rakiplerini yenerek adını üst tura yazdıran pehlivanların müsabakalarıyla başladı. Bugün başpehlivanlık güreşlerinde çeyrek final, yarı final ve final heyecanı yaşanacak.

664. Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde heyecan Minik 1 ve Minik 2 pehlivanların güreşleriyle başladı. Sabahın erken saatlerinde Edirne Sarayiçi Er Meydanı'na gelen pehlivanlar, kule hakemlerinin çağrısıyla hazırlıklarını tamamladı. Pehlivanlar yağlanmanın ardından rakipleriyle kol bağladı.

Kule hakemlerinin çağrısıyla kuralarını çekecek olan başpehlivanlar, hazırlıkların tamamlanmasının ardından dualı çayıra çıkacak. Kırkpınar'da bu gün 8 başpehlivan kol bağlayacak.

Bugün başpehlivanlık güreşlerinde çeyrek final, yarı final ve final heyecanı yaşanacak. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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