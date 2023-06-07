Kırkpınar Yağlı Güreşleri Başpehlivanlık kemerini Cengizhan Şimşek'ten alarak Mustafa Taş'a verildi

661. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Başpehlivanlık altın kemeri Cengizhan Şimşek'ten alınarak, Mustafa Taş'a verildi.

Geçen yıl düzenlenen 661. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde Cengizhan Şimşek, finalde Mustafa Taş'ı yenerek altın kemerin sahibi olmuştu. Ancak daha sonra Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu, Cengizhan'ın dopingle mücadele çerçevesinde yapması zorunlu adres bildirimlerini yapmaması gerekçesiyle kazandığı ödül, kemer ve madalyaların iadesine karar verdi. Cengizhan Şimşek ise bu karara itiraz etmiş ve Ankara 15. İdare Mahkemesi de yürütmeyi durdurma kararına gitmişti. Tekrar görülen dava sonucunda Cengizhan'ın itirazı reddedildi ve altın kemerin Mustafa Taş'a verilmesi kararlaştırıldı.

Edirne'de düzenlenen törenle Mustafa Taş, 661. Kırkpınar Yağlı Güreşleri 'Başpehlivanı' unvanının sahibi oldu. Cengizhan Şimşek'ten alınan altın kemer Mustafa Taş'a verildi.

Kırkpınar Ağası Seyfettin Selim yaptığı açıklamada, " Mustafa Taş'ın Kırkpınar'da kendi hakkıyla başpehlivan olmasını bekliyorum. Kırkpınar'da inşallah bundan sonra böyle üzücü olaylar yaşanmaz. Herkesin akıllı olması lazım, artık Türkiye çok gelişti. Pehlivan yiğitçe güreşecek, yasak şeylere meyilli olmayacak" dedi.

Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Başkanı İbrahim Türkiş de, "Bizler hukuka saygılı ve güvenen insanlarız. Bugün hukukun gereği Mustafa Taş'ın başpehlivan olarak ilanıdır. Bizde bunu bugün kamuoyuna ilan ettik. Bundan sonrası güreşimiz için hayırlı şekilde devam eder." diye konuştu.

661. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Başpehlivanı Mustafa Taş açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Böyle talihsiz bir olayın olmasını kimse istemezdi. İki taraf karşılıklı olarak çok yorulduk. Benim ve güreş federasyonunun bu talihsiz olayla bir alakası yok. Bu konu Cengizhan Şimşek ve yargıyla alakalı bir durum. Bugün yargı kararı gereği altın kemer bana takdim edildi. İnşallah bir daha böyle olaylar yaşanmaz. Kemeri Kırkpınar Er Meydanı'nda takmak istiyorum." - EDİRNE