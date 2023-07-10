Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri başpehlivanı Yusuf Can Zeybek, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan'ı ziyaret etti. Gürkan, Zeybek'i tebrik ederek başarılar diledi. Ziyarette ayrıca Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'e de teşekkür edildi.

662. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri başpehlivanı Yusuf Can Zeybek, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan'ı ziyaret etti.

Selimiye Meydanı'ndaki tarihi belediye binasında gerçekleşen ziyarette Gürkan, Zeybek'i tebrik etti.

Cumhuriyetin 100. yılına denk gelen Kırkpınar'da bileğinin hakkı, emeği ve alın teriyle Yusuf Can Zeybek'in başpehlivan olduğunu belirten Gürkan, "Kendisini tekrar tebrik ediyorum. Baş boyunda ikinci yılında, genç yaşta Türkiye Cumhuriyeti'nin başpehlivanı olmak takdir edilecek bir başarı. Kardeşimizi tebrik ediyorum. Allah yolunu açık etsin."dedi.

Ahmet Taşçı'dan bu yana hiçbir başpehlivana altın kemerin ebedi olarak nasip olmadığını ifade eden Gürkan, "Bunu 'benim dönemimde vermeyi çok arzu ederim' dedim ama olmadı. 10 yıldır belediye başkanıyım. İnşallah sana nasip olur, bunu tüm başpehlivanlar için temenni ederim." diye konuştu.

Gürkan, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'e de yağlı güreşe verdiği destek dolayısıyla teşekkür etti.

Zeybek de başpehlivan olduğu için mutlu olduğunu belirtti. Kemeri alma hevesiyle Kırkpınar'a geldiğini söyleyen Zeybek, "Edirne'ye geldiğimde 'kemeri alacağım ve bu caddede yürüyeceğim' demiştim. Öyle de oldu, çok mutluyum. İnşallah 3 yıl üst üste alıp kemerin ebedi sahibi oluruz. Bu büyük fedakarlık ve özveri istiyor. Biz de inşallah sonuna kadar çalışacağız. Bu kemeri almak zor, taşımak daha da zor. Kemeri elimden geldiğince taşıyacağım. Muhittin Başkanıma da verdiği destek için teşekkür ederim." dedi.

Ziyarette Zeybek'in antrenörleri ile başpehlivan Mustafa Batu da yer aldı.