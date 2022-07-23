SPOR Kırkpınar tarihinde ilk kez finalde karşılaşan ikizlerin hedefi altın kemer

Kırkpınar tarihinde ilk kez finalde karşılaşan ikizlerin hedefi altın kemer

Semih ERSÖZLER - Aslı DURAN / ANTALYA, (DHA) - Antalya'da Konyaaltı Belediyespor'un ikiz güreşçileri Rıza ve İlker Durmuş (19), 661'inci Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Deste Büyük Boy finalinde karşı karşıya geldi. Kırkpınar tarihinde finalde karşı karşıya gelen ikizlerden hayata kardeşinden 1 dakika önce gözlerini açan İlker, final mücadelesini kazandı.

Antalya'nın Elmalı ilçesinde doğan üniversite öğrencisi ikizler Rıza ve İlker Durmuş, güreşçi olan babaları Durmuş Durmuş'u örnek alarak 9 yaşında güreşe başladı. Babalarından gördükleri hareketleri yapmaya çalışan ikizler, babalarının da destek olmasıyla kısa sürede kendi yaş kategorilerinde güreşmeye başladı.

Bazı müsabakalarda birbirlerine rakip olan kardeşler, birbirlerinin müsabakalarını da takip ediyor. Birbirleriyle antrenman yapmayı avantaja çeviren Durmuş kardeşler, ikiz olmanın bazı ilginçliklerini de yaşıyor. Bazı müsabakalar öncesinde rakipleri, kardeşlerden hangisiyle karşılaşacağını karıştırıyor. En büyük hayalleri altın kemerin ebedi sahibi olmak için azimle çalışan kardeşlerin en büyük destekçileri ise aynı zamanda antrenörleri olan babaları...

BİRBİRLERİNE SARILDILAR

Bu yıl 661'incisi düzenlenen Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ne Konyaaltı Belediyesi adına katılan Durmuş kardeşler, finalde karşılaşan ilk ikizler olabilmek için rakiplerini bir bir yendi. Yarı final maçlarında İlker'in rakibini yenip finale kaldığını gören Rıza, finalde kardeşiyle rakip olabilmek için büyük çaba sarfetti. Rıza'nın maçı kazanmasıyla ilk olarak birbirlerine sarılan kardeşler finalde rakip oldu.

10'UNCU KEZ FİNALDE KARŞILAŞTILAR

10'ncu kez finalde karşı karşıya gelen Durmuş kardeşlerden hayata 1 dakika önce gözlerini açan İlker, finalde kardeşini yenerek 1'inci oldu. Birlikte kürsüye çıktıkları için çok mutlu olan Durmuş kardeşler, hayallerini gerçekleştirebilmek için çalışmalarına devam ediyor.

"BİRBİRİMİZLE YARIŞIYORUZ"

Ailelerindeki neredeyse herkesin güreşçi olduğunu söyleyen Rıza Durmuş, 'Babam da güreşçiydi zaten o nedenle 9 yaşında başladık bu spora. O antrenman yaparken onunla birlikte gidip geliyorduk. Ondan ne görüyorsak yapmaya çalıştık babam da bize çok yardım etti. Şimdiye kadar her şey onun sayesinde oldu. İlk başlarda başarılı olamayınca üzülüyorduk. Şimdi daha hırslıyız ve kendimizi geliştirdik. Daha iyi olup altın kemere ulaşmayı düşünüyoruz. İkiz olmanın avantajlarını yaşıyoruz. Birbirimizle yarışıyoruz" dedi.

"KARDEŞİMİN KAZANDIĞINI GÖRÜNCE HIRSLANDIM"

Aynı anda güreşirken göz ucuyla da olsa birbirlerini izlediklerini anlatan Durmuş, 'Çeyrek finalde çok heyecanlıydım. İlker'in maçı bayağı zorluydu. Kazanınca çok sevindik. Yarı finalde benim maçım devam ederken kenarda İlker'i görünce daha çok hırslandım. Yendim ve kardeşim direkt üstüme atladı. Kırkpınar tarihinde finalde karşılaşan ilk ikiz biziz. Bunu biliyorduk ve bunun için çalıştık. Çok mutluluk vericiydi" diye konuştu.

"RAKİPLERİMİZ BİZİ KARIŞTIRIYOR"

İkiz oldukları için çok karıştırıldıklarını belirten Durmuş, 'Yarı final maçında benim maçım daha erken bitmişti. İlker'i kenarda görünce çok mutlu oldum. İkiz olarak bizi görenler şaşırıyor. Hatta rakiplerimiz bizi karıştırıyor. İlker'in rakibi karıştırıp benim yanıma geliyor. Ben de 'Sen İlker'le karşılaşacaksın' diyerek gönderiyorum. Bu çok başımıza geliyor" dedi.

"GURUR VERİCİYDİ"

Daha önce Kırkpınar'da çeyrek finalde güreştiklerini anlatan İlker Durmuş, 'Bu bizi biraz üzmüştü. Bu sene hedefimiz finale çıkmaktı. Onun için çalıştık ve hedefimizi belirleyip geldik. İkimiz kürsünün en zirvesindeydik. Kura şansımızın böyle geçeceğini hiç düşünmüyorduk. Çok gurur vericiydi. İlk önce benim maçım bitti onun maçının bitmesini sabırsızlıkla bekledim. O yense de karşılaşsak diye bekledim. Finalde karşılaştık çok gurur vericiydi" diye konuştu.

"HANGİMİZİN KAZANDIĞI ÇOK ÖNEMLİ DEĞİL"

Birbirlerinin başarılarıyla mutlu olduklarını söyleyen Durmuş, 'Hangimizin kazandığı çok önemli değil. O yense de aynı şekilde mutlu olacaktık. Ben elensem Rıza'nın daha iyi noktaya ulaşabilmesi için beklerdim. Hedefimiz ikimizden birinin altın kemeri ebediyen kuşanması. Ha ben ha kardeşim farketmiyor" dedi.

Demirören Haber Ajansı / Spor