Kırkpınar Kültürünü Tanıtma Derneği Başkanı: Puanlama Yağlı Güreş Geleneğine Zarar Veriyor

Kırkpınar Kültürünü Tanıtma Derneği Başkanı Alper Yazoğlu, başpehlivanlık güreşinde puanlamanın yağlı güreş geleneğine zarar verdiğini savundu. Yazoğlu, Kırkpınar'da güreşmek isteyen tüm pehlivanların güreşmelidir dedi. Derneğin genel sekreteri Hüseyin Erkin ise Kırkpınar master planı hazırlanması gerektiğini ve yağlı güreş organizasyonlarının yıl boyunca sürmesi gerektiğini vurguladı.

Kırkpınar Kültürünü Tanıtma Derneği Başkanı ve geçmiş dönem Kırkpınar güreş ağalarından Alper Yazoğlu, başpehlivanlık güreşinde puanlamanın yağlı güreş geleneğine zarar verdiğini savundu.

Yazoğlu, dernekte gazetecilere yaptığı açıklamada, pehlivanlığın Türk'ün ata sporu olduğunu söyledi.

Minik boydan başpehlivana kadar tüm pehlivanların gönlünde Kırkpınar'da güreşmek olduğunu belirten Yazoğlu, "Bunu engellemek insafsızca bir karar. Güreşilen gün sayısını hafta içine yayarak Kırkpınar'da güreşmek isteyen tüm pehlivanlar güreşmelidir." dedi.

Yazoğlu, Türkiye Yağlı Güreş Ligi'nde bir eleme yapılacaksa Kırkpınar'daki performansa göre eleme yapılması gerektiğini belirtti.

Başpehlivanlık güreşinde puanlamanın yağlı güreş geleneğine zarar verdiğini ve bunun büyük bir sorun olduğunu anlatan Yazoğlu, şunları kaydetti:

"Puanlama yağlı güreşe, Kırkpınar'ın o tarihi o efsanevi özüne zarar veriyor. 40 dakika yağlı güreş kurallarına göre yapılıyor daha sonra paça bağlarıyla minder güreşi kuralları başlıyor. Yağlı güreş kurallarında 'arkasına dolaştı 1 puan aldı' diye bir kural yok. Kırkpınar'da yenmenin şartları bellidir. Kündesini atacak, payanda yapacak, tutup kaldıracak, göbeği yıldız görecek. Bakın tabirler de oyunlar da geleneksel. Bunların dışına çıkınca yağlı güreşe zarar verildiği inancındayız."

Derneğin genel sekreteri Hüseyin Erkin de Edirne'de tüm kurumların katılımıyla Kırkpınar master planı hazırlanması gerektiğini dile getirdi.

Erkin, Kırkpınar'ın tanıtımı için kentte yağlı güreş organizasyonlarının yıl boyunca sürmesi gerektiğini vurguladı.