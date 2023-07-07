Kırkpınar'ın 'favori isimleri' er meydanında hünerlerini sergileyecek

Dünyanın en uzun soluklu spor organizasyonlarından Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde "koç yiğitler" 662'inci er meydanında hünerlerini sergileyecek.

Bu sene 7-9 Temmuz'da düzenlenecek Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde cazgırın salavatı, davul zurnanın güreş havaları, pehlivanlar ve sporseverler yine Sarayiçi Er Meydanı'nı şenlendirecek.

Cazgırın "Davullar çalıyor, serhat türküsü, Dede Korkutlar Türk'ün ülküsü, Her yıl çayırda türlü türlüsü, Yağlandı yiğitler çıktı meydana. İşte meydan, işte pehlivan" diyen cazgırın manileriyle çayıra çıkan her pehlivanın hayali olan Kırkpınar'da yeni randevu bugünkü mücadelelerle başlayacak.

Geçmişi geleceğe taşımanın gururu, edep, ahlak ve centilmenliğin sergisi, davulların çaldığı bir serhat türküsü Kırkpınar'da iki binin üzerinde pehlivan büyük bir onurla ata sporu için çayıra çıkacak.

Peşrevle selamın, çırağın elini öpmesiyle ustasına hürmetin, yenilenin yeneni tebrik etmesiyle mertliğin ortaya konduğu ata sporunda minikten teşvike, tozkoparandan ayağa, desteden başaltına diğer boylarda güreşen her pehlivanın hayali, baş boyunda güreşmek.

Kırkpınar'da birbirinden önemli güreşçiler de başpehlivan olmak için zorlu bir mücadele verecek. Organizasyonun öne çıkan isimleri ise şöyle:

"Uzun pehlivan" Ali Gürbüz

Babası başpehlivanlardan Recep Gürbüz'e sözü olan altın kemeri Antalya'ya götürmek isteyen Ali Gürbüz, 2011-2012 yıllarındaki başpehlivanlığının ardından 2013 yılında da altın kemerin sahibi olmuş ancak doping cezası nedeniyle kemeri iade etmişti. Antalyalı başpehlivan yarım kalan hikayeyi bu sene tamamlamak istiyor.

Önceki yıllarda yaşadığı sakatlık ve doping cezası nedeniyle bir süre ayrı kaldığı çayırlara dönüşünde rakiplerini zorlayan Ali Gürbüz, 2019 ve 2021 yıllarında kemerin sahibi oldu. Geçen yıl, altın kemerin ebedi sahibi olma yolundaki Ali Gürbüz, rakibi Mehmet Yeşil Yeşil'e 2. turda yenilmişti.

Geçen yıl Kırkpınar'a erken veda etse de, diğer organizasyonlarda iyi bir performans sergileyen Gürbüz, bu yıl ise Marmaris, 10. Manavgat ve 29. Sebepli Hüseyin yağlı güreşlerinde başpehlivan olarak rakiplerine yine gözdağı verdi.

"Geri vitesi olmayan pehlivan" Orhan Okulu

Er meydanlarının "Geri vitesi olmayan pehlivanı" olarak anılan Antalya Kumlucalı Orhan Okulu, yine favori isimler arasında yer alıyor.

Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri'nde üst üste 6 kez başpehlivan olarak tarihe geçen Okulu, kazanmak için mücadele edecek.

Orhan Okulu, 2017 yılında İsmail Balaban'la güreşinde yenilip ikinci olsa da 2018'de Şaban Yılmaz'ı yenerek başpehlivan unvanını kazanmıştı. Orhan Okulu, 2019 yılında da Ali Gürbüz'le kıyasıya yaptığı güreşte yenilerek ikincilikle yetinirken, 2021 yılında ise Kırkpınar'da 3'üncülük kürsüsünü görmüştü.

Okulu, geçen yıl Kırkpınar'da çeyrek finalde rakibi Cengizhan Şimşek'e yenilmişti.

Orhan Okulu bu yıl Sarayiçi Er Meydanı'na 5. Muratpaşa, 15. Sekapark, Gaziantep Şahinbey güreşlerinde aldığı birincilik moraliyle katılacak.

"Çayırın sarı fırtınası" İsmail Balaban

İsmail Balaban, güreşe başladığında "bundan pehlivan olmaz" diye eleştirenlere, boyları bir bir atlayıp 2013 ve 2017 yıllarında Türkiye'nin başpehlivanı unvanına sahip olarak cevap verdi.

Salgında yapılamayan güreşler ve sonrasında katıldığı yarışma programı nedeniyle verdiği 2 yıllık aradan sonra geçen yıl yarı finalde müsabakanın 59'uncu dakikasında Cengizhan Şimşek'e yenilen İsmail Balaban bu yıl daha hırsla katılacağa benziyor.

Balaban, 2. Kaş ve 24. Kumluca başpehlivanlıkları kazandığı bu yıl Kırkpınar'da da aynı hissi yaşamak için katılacak.

"Er meydanının kuzey yıldızı" Fatih Atlı

Ustası Bayram Ertan'ın teşvikiyle 15 yaşında Ladik Belediyespor'da güreşe başlayan Fatih Atlı, 2000'de ilk kez çıktığı Kırkpınar çayırında final güreşi yaptı.

Fatih Atlı, sonraki yıllarda çeşitli boylardaki başarısıyla başpehlivanlığa kadar yükseldi. Atlı, kürsü yapmada belli bir istikrarı görülmese de güreşteki çevikliği nedeniyle pek çok favori ismin kemerini yakan güreşçi olarak öne çıkıyor.

Güreş sırasında beklenmedik ataklarıyla bilinen 2014 yılı başpehlivanı Fatih Atlı, geride kalan yıllardaki performansını aratsa da yine de favori isimler arasında yer alıyor.

Geçen yıl çeyrek finalde İsmail Balaban'a müsabakanın 63. dakikasında yenilen Fatih Atlı, bu yılki sezon güreşlerinde çok yer almadı.

Farklı stili ve atak güreşiyle zirve yolculuğundaki başpehlivanları korkulu rüyası Fatih Atlı, yine sürprizlere açık güreşiyle Kırkpınar'a renk katacak.

"Altın puan ustası" Mehmet Yeşil Yeşil

Kırkpınar'da 2009 ve 2010'un başpehlivanı, atadan güreşçi Antalyalı Mehmet Yeşil Yeşil, suskunluğunu bozmak için yağlanacak.

En son 2019 yılında kürsünün 3'üncü basamağında yer alan Mehmet Yeşil Yeşil, geçen yıl Ertuğrul Dağdeviren'e puanlama bölümünde yenilerek organizasyona 3. tur müsabakaları sonrası veda etmişti.

Mehmet Yeşil Yeşil bu yıl kazandığı 20. İvrindi Akçaören başpehlivanlığı moraliyle Kırkpınar'a katılacak.

"Çayırın beyefendisi Recep Kara"

2004, 2007, 2008 ve 2016 yıllarının başpehlivanı Ordulu Recep Kara, hırslı ve teknik güreşiyle geçmişteki günlerine dönmek ve 41 yaşında bir başpehlivanlık daha kazanma hedefiyle Edirne'de olacak.

Recep Kara geçen yıl rakibi Serhat Gökmen'e müsabakanın 70'inci dakikasında puan kaptırarak yenilmişti.

Ordulu Recep Kara, bu yıl katıldığı Oğuzlu Terme Yağlı Güreşleri'nde başpehlivan oldu. Omuz, diz ve dirsek sakatlığı bulunan Recep Kara, teknik ve fiziğini kullanarak konsantrasyonunu sağlayabilirse "41 kere maşallah" dedirtecek.

"Çayırın dev adamı" İsmail Koç

Aslen Konyalı olan İsmail Koç, Trakya Birlik güreşçisi olarak yağlı güreşlerin başkenti Edirne'nin baş boyundaki tek güreşçisi.

Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde 2011 yılı küçük orta büyük birinciliği, 2012 yılı büyük orta ikinciliği ile 2013 yılı başaltı ikinciliği elde eden Koç, 2014 yılından bu yana başpehlivan kategorisinde güreşiyor.

Son 3 yıldır dikkatleri üzerine çeken Edirne Trakya Birlik güreşçisi İsmail Koç, 2 metre boyuyla çayırın en uzun pehlivanı olarak dikkati çekiyor.

2021 yılı Kırkpınar ikincisi Koç, geçen yıl 3. turda elenmişti.

Bu yıl Tekirdağ Süleymanpaşa ve 61. Çalı yağlı güreşlerinde başpehlivan olan İsmail Koç, bu yıl da sert güreşiyle rakiplerine üstünlük kurmaya çalışacak.

"Çayırın cüsselisi" Ertuğrul Dağdeviren

Balıkesir Susurluklu Ertuğrul Dağdeviren 2017 yılında başaltı birincisi olarak 2018 yılından bu yana başpehlivan olarak güreşiyor.

Sezon güreşlerinde aldığı 564. Akhisar, Çağlak, Gömeç, Burhaniye yağlı güreş organizasyonlarındaki birincilikleriyle moral bulan Dağdeviren için omzundaki rahatsızlığı handikap olarak gösteriliyor. Bu nedenle CW Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi Şahinbey Yağlı Güreşleri etabına katılmayan Dağdeviren, Kırkpınar başpehlivanlığı hayali için Edirne'ye geldi.

"Yorulmaz pehlivan" Yusuf Can Zeybek

Çayırın genç pehlivanlarından 29 yaşındaki Antalyalı Yusuf Can, 2021 yılından bu yana başpehlivan olarak güreşiyor.

Fizik ve kondisyonuyla kısa sürede dikkati çeken Yusuf Can Zeybek, güreş otoriterlerinin favori isimleri arasında yer almayı başardı. Rakiplerinin güreşlerini analiz edip ona göre oyun kurmasıyla bilinen Yusuf Can Zeybek, Kırkpınar'a kürsü yapmak için çıkacak.

"Supleks ustası" Cengizhan Şimşek

2018 yılında başa yükselen Cengizhan Şimşek geçen yıl kaptırdığı unvanının peşini bırakacağa benzemiyor. Tahkim kararıyla kazandığı ödül, kemer ve madalyaların iadesine karar vermişti. 10 Mart'tan geçerli olmak üzere 3 ay 15 gün aldığı hak mahrumiyeti cezasına nedeniyle sezon güreşlerine katılamayan Şimşek'in cezası Kırkpınar'a sayılı günler kala bitti. Şimşek cezasının bitimi sonrası ilk kez çıktığı çayırda 347. Kabulbaba Yağlı Güreşleri'nde başpehlivan oldu.

Rakiplerini genelde minder güreşinde görülen supleks hareketiyle yenmesiyle meşhur Cengizhan'ın yeni supleksleri verdiği unvan için atacağa benziyor.

Mustafa Taş, Tanju Gemici

Sinoplu 25 yaşındaki Mustafa Taş, geçen yıl ilk kez çıktığı baş boyundaki performanslarıyla dikkati üzerine çekmiş, baş boyunda ilk senesinde güreştiği Kırkpınar'da başpehlivan ikinciliğiyle tanışmıştı. Cengizhan Şimşek'in aldığı ceza nedeniyle sıralamanın kayması üzerine başpehlivan unvanını alan Mustafa Taş, bu yıl çayıra seriyi devam ettirmek için çıkacak. Korgan ve Gölköy güreşlerindeki başpehlivanlıkları moraliyle Edirne'de olacak Taş, Kırkpınar'da birincilik ünvanlını üst üste 3 yıl taşıyan başpehlivanın ebedi sahibi olduğu altın kemeri almak için yağlanacak.

Aslen Samsunlu olan Tanju Gemici, çayırın babayiğit pehlivanlarından. 2019 yılından bu yana güreştiği Kırkpınar baş boyunda performansıyla kısa sürede ismini hafızalara kazıtan isimlerden olan Gemici, geçen yıl yarı finale kadar yükselerek adını favoriler arasına yazdırdı. Aynı zamanda minder güreşçisi olan Tanju Gemici, Alaçam 630. Geyikkoşan, 47. Yapraklı güreşlerinde aldığı başpehlivan unvanlarını Kırkpınar'da da sürdürmek istiyor.

Diğer favoriler

7. Hersek ve 30 Kağıthane güreşlerinde başpehlivanlık kazanan ve 2017 yılında başpehlivanlığa yükselen Hüseyin Gümüşalan; 28. Hünkar Çayırı ve Edirne Üniversitelerarası Yağlı Güreşleri başpehlivanı olan, 2015 yılında başpehlivanlığa yükselen Nedim Gürel, Yusuf Can Zeybek, Mustafa Batu, Hamza Köseoğlu, Faruk Akkoyun, Osman Aynur ve Serhat Gökmen de kürsünün en üst basamağı için öne çıkan isimler arasında bulunuyor.