Kırkpınar'da son yıllarda finalde en çok Antalya'dan başpehlivanlar güreşiyor

Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde son yıllarda finalde en çok Antalya'dan başpehlivanlar güreşiyor.

Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde son yıllarda finalde en çok Antalya'dan başpehlivanlar güreşiyor.

Son yedi yılda başpehlivanlık final güreşi yapmaya hak kazanan 14 pehlivandan 11'i Antalya'dan geldi.

Antalya'nın yağlı güreşe verdiği destek ve önem kendisini Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ndeki sonuçlarda da gösteriyor.

Özellikle son yıllarda final güreşlerinde bir Antalya'nın başpehlivanını görmek gelenek haline geldi.

Son yıllarda Orhan Okulu, İsmail Balaban, Ali Gürbüz, Mehmet Yeşil Yeşil, Osman Aynur ve Cengizhan Şimşek final yapmış Antalyalı başpehlivanlardan.

Sinoplu olmasına rağmen Antalya Su ve Atıksu İdaresi (ASAT) Spor Kulübünün sporcusu Mustafa Taş da kemeri Antalya'ya götürdü.

En çok finalde Orhan Okulu güreşti

Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde son yedi yılda Antalya'dan Orhan Okulu 4, Ali Gürbüz 2, İsmail Balaban, Mehmet Yeşil Yeşil, Osman Aynur, Cengizhan Şimşek ve Mustafa Taş birer kez finalde güreşti.

Orhan Okulu, 2015 yılından bu yana 4 kez ile en çok finalde güreşen Antalyalı başpehlivan oldu. Orhan Okulu bu güreşlerden 2 kez altın kemeri alarak ayrıldı.

İki kez finalde güreşen Ali Gürbüz, final güreşlerini birincilikle taçlandırdı.

İsmail Balaban son 7 yılda bir kez final güreşine erişti. Balaban bu güreşinde sevinen tarafta oldu.

Mehmet Yeşil Yeşil ve Osman Aynur ise birer kez final güreşi yapsalar da altın kemeri kuşanamadılar.

Geçen yılın güreşinde de iki Antalya bölgesi sporcusu Cengizhan Şimşek ve Mustafa Taş finalde yer aldı. İki pehlivanın güreşinde birinciliği Cengizhan Şimşek göğüslese de aldığı ceza nedeniyle unvanını Taş'a bırakmak zorunda kaldı.

Son 7 yılda Antalya sporcularının dışında Edirne sporcusu Konyalı İsmail Koç, Samsunlu Şaban Yılmaz, Ordulu Recep Kara finalde birer kez güreşti.

Kovid-19 salgını nedeniyle yapılamayan 2020 yılı 660. Tarihi Kırkpınar Güreşleri harici son 7 yılın final güreşleri şöyle sonuçlandı:

Finalin adı Orhan Okulu

2015 yılı 654. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin başpehlivanlık mücadelesi, Orhan Okulu ile 2006 yılının başpehlivanı hemşehrisi Osman Aynur arasında yapıldı.

Zaman zaman durağanlaşan müsabakada, iki taraf da performanslarını puanlama bölümüne sakladı. Puanlama bölümünde de sonuç alınamayınca, ilk puanı kazanan pehlivanın galip sayılacağı, "altın puan" da denilen uzatmalı puanlama bölümüne geçildi. Orhan Okulu, 53. dakikada kazandığı puanla galip gelerek 654. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin başpehlivanı oldu ve "altın kemer"i taktı.

Ordulu Recep Kara kemeri dördüncü kez taktı

2016 yılı 655. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin finali "kemer yakan" Mehmet Yeşil Yeşil'le, "kemeri yanan" Recep Kara arasında geçti.

Recep Kara'nın 2009 yılında altın kemerin ebedi sahibi olmak için çıktığı er meydanında, güreşseverlerin tabiriyle bir anlamda "kemerini yakan" Mehmet Yeşil Yeşil ile çıktığı rövanş anlamını taşıyan müsabakanın ilk dakikaları pehlivanların birbirlerini tartmasıyla geçti.

Altın puan bölümünde Mehmet Yeşil Yeşil'in iç kazıktan çekmeler ve tek dalmalarına Recep Kara boyundurukla cevap verdi. Çift kol kasnak oyunuyla rakibini müsabakanın 61. dakikasında kendine çeken Recep Kara, Mehmet Yeşil Yeşil'i yenerek 655. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri başpehlivanı oldu.

Ordulu pehlivan, 2004, 2007 ve 2008 yıllarının ardından dördüncü kez bu unvanı aldı.

"Sarı fırtına" İsmail Balaban kemeri Antalya'ya götürdü

Antalyalı başpehlivanlar Orhan Okulu ve İsmail Balaban, 2017 yılında 656. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Başpehlivanı olabilmek için güreşti.

Final güreşine puan alan pehlivanın galip sayıldığı "altın puan" bölümüyle devam edildi.

Karşılaşmanın 54. dakikasında paçasından yakalamak amacıyla hamle yaptığı sırada rakibini açık düşüren İsmail Balaban, başpehlivan oldu.

Orhan Okulu 3 yıl aradan sonra tekrar altın kemeri beline taktı

2018 yılında Orhan Okulu ve Şaban Yılmaz arasındaki 657. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin başpehlivanlık final mücadelesi büyük bir çekişmeye sahne oldu.

Müsabakanın ilk dakikalarında Orhan Okulu rakibini kasnak ve paçasından yakalamak için yoğun çaba gösterdi. Şaban Yılmaz uzun boylu olmasının avantajını kullanıp, rakibinin bu oyununu Orhan Okulu'nun ensesine bastırarak önlemeye çalıştı.

Ara ara sert el enselerin görüldüğü normal bölümünde galip çıkmadı ve puan alanın galip sayılacağı "altın puan" diye de adlandırılan bölümle güreş devam edildi. Bu bölümde güreş hızlandı. Orhan Okulu dış kazık paçadan yakaladığı rakibinin arkasına geçerek Şaban Yılmaz'dan puan kazandı ve yaklaşık 45 dakika süren finalin sonunda 657. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin başpehlivanı oldu.

Kemer bir kez daha Ali Gürbüz'de

2019 yılı 658. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin başpehlivanlık finalinde, 2015 ve 2018 yıllarının başpehlivanı Orhan Okulu ile 2011 ve 2012 yıllarının başpehlivanı Ali Gürbüz'ün karşılaşması, sporcuların birbirini tartmasıyla başladı.

40 dakikalık normal sürede yenişemeyen pehlivanlar, kendilerini sakladıkları altın puan bölümünde daha aktif bir güreş sergiledi.

Güreşin 48. dakikasında rakibi Orhan Okulu'nun paçasına daldığı sırada bu pozisyondan kurtulan Ali Gürbüz, bir anda künde pozisyonu aldı. Ali Gürbüz, kontrolü eline geçirmesi sonrası Orhan Okulu'nun dengesini bozarak açık düşürdü.

Puanı alarak güreşi kazanan Ali Gürbüz, bu sonuçla 658. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin başpehlivanı oldu.

Pandemide güreşler yapılamadı

Kovid-19 salgını nedeniyle 2020 yılı 659. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri yapılamadı.

Edirne Belediye Meclis kararıyla 2019 yılı başpehlivanı Ali Gürbüz'ün hakkı korunarak başpehlivanlık unvanı verildi.

Ali Gürbüz seriye gidiyor

2021 yılı 660. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri finalinde 2011, 2012 ve 2019 Kırkpınar başpehlivanı Ali Gürbüz ile rakibi Edirne Trakya Birlik pehlivanı İsmail Koç karşılaştı.

Müsabakanın 40 dakikalık normal süresinde galip gelen olmayınca, puan alanın kazandığı bölüme geçildi.

Karşılaşmanın 48. dakikasında İsmail Koç'u bastırarak puan alan Ali Gürbüz, 660. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri başpehlivanı olmayı başardı.

Ali Gürbüz, bu sonuçla altın kemerde ikinci seriyi yakalamış oldu.

Cengizhan'ın mutluluğu kısa sürdü

2022 yılı 661. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri finalinde Cengizhan Şimşek ve Mustafa Taş karşılaştı.

???????Müsabakanın 59. dakikasında rakibinin boş anını yakalayan Cengizhan Şimşek atağıyla Mustafa Taş'ı bastırdı. Cengizhan Şimşek bu atağıyla puan alarak müsabakayı kazandı ve başpehlivanı unvanını aldı.

Ancak, Cengizhan Şimşek, Türkiye Dopingle Mücadele mevzuatı kapsamında Gençlik ve Spor Bakanlığı Tahkim Kurulunun kararı gereğince hak mahrumiyeti cezasına çarptırıldı.

Bu nedenle unvan el değiştirerek 661. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin başpehlivanlığı unvanı Mustafa Taş'a geçti.