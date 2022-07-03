Kırkpınar'da son gün heyecanı başladı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kırkpınar'da son gün heyecanı başladı

İhlas Haber Ajansı - Spor
 - Güncelleme:
Kırkpınar'da son gün heyecanı başladı

661. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde son gün müsabakaları heyecanı başladı.

661. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde son gün müsabakaları heyecanı başladı.

Edirne'de 661. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşlerinde son gün müsabakaları Sarayiçi Er Meydanı'nda cazgırın anonslarıyla pehlivanlar güreş tuttu. Çeşitli boylarda başlayan Kırkpınar'ın 3. gününde pehlivanlar final için mücadele verecek.

Başpehlivanlık kategorisinde rakiplerini yenerek çeyrek finale yükselen İsmail Balaban, Serhat Gökmen, Hüseyin Gümüşalan, Ertuğrul Dağdeviren, Cengizhan Şimşek, Fatih Atlı, Mustafa Taş ve Tanju Gemici kura çekiminden sonra altın kemer için mücadele edecek.

Öte yandan başpehlivanlık final güreşi ise saat 17.30'da başlayacak. - EDİRNE

İhlas Haber Ajansı / Spor

Edirne Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title