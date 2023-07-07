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Kırkpınar'da pehlivanlar yağmura yakalandı

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Edirne'de Sarayiçi Er Meydanı'nda süren Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde, pehlivanlar aniden bastıran sağanak yağışa yakalandı. Güreşler yağmur altında devam ediyor.

Kırkpınar'da pehlivanlar yağmura yakalandı

Ali Can ZERAY- Umut IŞIK EDİRNE, (DHA)- Edirne'de Sarayiçi Er Meydanı'nda süren Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde, pehlivanlar aniden bastıran sağanak yağışa yakalandı.

Edirne'de devam eden Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ne verilen cuma namazı arasının ardından küçük orta küçük boylarının çayıra çıktığı sırada aniden yağmur bastırdı. Sağanağa yakalanan güreşçiler mücadeleye devam ederken, zor anlar yaşadı. Güreşler sırasında yağmur zaman zaman hızını arttırırken, pehlivanlar zorlu mücadelelerini sürdürdü. Sağanak, Er Meydanı'nda etkili olmaya devam ederken, hakemler yağmurluk giyerken güreşçileri yönetmeye başladı. Dualı çayırda güreşler yağmur altında devam ediyor. (DHA)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

Ali Can Edirne Umut Spor Haberler

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