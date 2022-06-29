Kırkpınar'da pehlivanlar için 3 ton yağ kullanılacak - Haberler

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Kırkpınar'da pehlivanlar için 3 ton yağ kullanılacak

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Kırkpınar'da pehlivanlar için 3 ton yağ kullanılacak

Edirne'de bu yıl 661.'si gerçekleştirilecek olan Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde pehlivanlar için 3 ton zeytinyağı kullanılacak.

Edirne'de bu yıl 661.'si gerçekleştirilecek olan Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde pehlivanlar için 3 ton zeytinyağı kullanılacak.

1 temmuz cuma sabahı başlayıp 3 temmuz pazar akşamı bitecek 661. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde pehlivanlar için kullanılacak 3 ton zeytinyağını Trakya Birlik karşılayacak.

Kamyona yüklenen tenekeler dolusu yağlar, Sarayiçi Er Meydanı'na getirildi. Burada yetkililere teslim edilen yağlar, güreşlerde kullanılacak.

Bu yıl güreşlere 3 binden fazla pehlivanın başvuru yapması bekleniyor. - EDİRNE

İhlas Haber Ajansı / Spor

Trakya Bölgesi Edirne Spor Haberler

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