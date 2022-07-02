Kırkpınar'da büyük şok, geçmiş yılların şampiyonları çeyrek finale kalamadı Edirne'de bu yıl 661'incisi düzenlenen Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde şok yenilgiler yaşandı. Edirne'de bu yıl 661'incisi düzenlenen Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde şok yenilgiler yaşandı. Geçmiş yılların çoğu şampiyonu çeyrek finale kalamadan rakiplerine yenildi. Edirne Sarayiçi Er Meydan'ında düzenlenen 661. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde öğle saatlerinde ilk tur ve ikinci turla başlayan başpehlivanlık müsabakaları üçüncü tur müsabakalarıyla sona erdi. 54 başpehlivanın kıyasıya mücadele ettiği güreşlerin ikinci turunda erken final yaşandı. Başpehlivan Mehmet Yeşil Yeşil'e yenilen başpehlivan Ali Gürbüz, ebedi altın kemere veda etti. GEÇMİŞ ŞAMPİYONLAR ÇEYREK FİNALİ GÖREMEDİ Gürbüz'ü yenen Yeşil Yeşil, üçüncü tura yükseldi. Üçüncü tur müsabakaların Yeşil Yeşil ise rakibi Ertuğrul Dağdeviren'e mağlup oldu. Başpehlivan Recep Kara, Serhat Gökmen'e, Orhan Okul'u da Cengizhan Şimşek'e yenildi. ÇEYREK FİNALİSTLER BELLİ OLDU Yarın Sarayiçi Er Meydan'ında saat 13.00'te başlayacak olan başpehlivanlık çeyrek final müsabakalarında İsmail Balaban, Serhat Gökmen, Hüseyin Gümüşalan, Ertuğrul Dağdeviren, Cengizhan Şimşek, Fatih Atlı, Mustafa Taş ve Tanju Gemici güreşecek. (Hüseyin Çanlı - Şener Urfa - Mehmet Basmacı/İHA) İhlas Haber Ajansı / Spor Spor Güncel Haberler

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