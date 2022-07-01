Kırkpınar'da boy gösterecekler - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kırkpınar'da boy gösterecekler

İhlas Haber Ajansı - Spor
 - Güncelleme:
Kırkpınar'da boy gösterecekler

Düzce Belediyesi Güreş Kulübü sporcuları 661. tarihi Kırkpınar yağlı güreşlerine çeşitli kategorilerde 24 güreşçi ile katılıyor.

Düzce Belediyesi Güreş Kulübü sporcuları 661. tarihi Kırkpınar yağlı güreşlerine çeşitli kategorilerde 24 güreşçi ile katılıyor.

Düzce Belediyesi Güreş Kulübü, Tarihi Kırkpınar güreşlerine katılmak için Edirne'ye gittiler. 1-3 Temmuz 2022 tarihlerinde gerçekleştirilecek yağlı güreşlerde ilimizi 24 güreşçi temsil edecek.

Pehlivanlara başarılar dileyen Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, "Güreş, bizim ata sporumuz ve olmazsa olmaz sporlarımızın başında geliyor. Güreşçilerimiz yıl boyunca ülkemizin birçok yerinde müsabakalara katılarak ilimizi gururlandırıyorlar. Edirne'de düzenlenecek olan tarihi Kırkpınar Yağlı güreşlerinde boy gösterecek sporcularımızın başarılı olacaklarına inanıyorum. Başta sporcularımızı bu müsabakalara hazırlayan güreş sorumlumuz Ramazan Topal olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi. - DÜZCE

İhlas Haber Ajansı / Spor

Düzce Belediyesi Edirne Düzce Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title