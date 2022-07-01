Kırkpınar'da birinci gün müsabakaları tamamlandı EDİRNE (İHA) – Sabah saat 09.30'da başlayan 661. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri yaklaşık bin kişinin çeşitli boylarda mücadelesi gecenin ilerleyen saatlerine kadar sürdü. EDİRNE (İHA) – Sabah saat 09.30'da başlayan 661. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri yaklaşık bin kişinin çeşitli boylarda mücadelesi gecenin ilerleyen saatlerine kadar sürdü. 661. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri bugün saat 09.30'da başladı. Çeşitli kategoride çayıra çıkan ve kıyasıya mücadele veren pehlivanlar ter döktü. 2 bin 475 pehlivanın kayıt yaptırdığı Kırkpınar'da birinci gün müsabakaları geceye kadar sürdü. Kırkpınar'ın birinci gününde yaklaşık bin pehlivan mücadele etti. Pehlivanlar birbirine üstünlük kurmak için yoğun çaba sarf etti. Organizasyonun birinci gün güreşleri tamamlandı. - EDİRNE İhlas Haber Ajansı / Spor İhlas Haber Ajansı Spor Haberler

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