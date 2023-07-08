SPOR Kırkpınar'da başpehlivanlık güreşlerinde ilk tur tamamlandı

Ali Can ZERAY - Umut IŞIK / EDİRNE,(DHA) - Edirne'de bu yıl 662'ncisi düzenlenen Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde başpehlivanlık ilk tur güreşleri tamamlandı.

Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde 2'nci gün Er Meydanı heyecanlı karşılaşmalara sahne oldu. Kura çekiminin ardından başpehlivanların ilk tur müsabakaları gerçekleştirildi. Başpehlivanlık güreşlerinde Orhan Okulu, kura ile bir üst tura çıktı. Müsabakalarda ise Abdullah Güngör, Ali Gürbüz, Ali Yanatma, Cengizhan Şimşek, Emre Erkal, Ertuğrul Dağdeviren, Faruk Akkoyun, Fatih Atlı, Furkan Durmuş Altın, Hamza Köseoğlu, Hüseyin Gümüşalan, İsmail Balaban, Kürşat Şevki Korkmaz, Mecit Yıldırım, Mehmet Yeşil Yeşil, Mustafa Batu, Mustafa Taş, Nedim Gürel, Osman Aynur, Özkan Yılmaz, Recep Kara, Semih Turgut, Serhat Gökmen, Süleyman Başar, Yıldıray Akın ve Yusuf Can Zeybek, rakiplerini yenerek bir üst tura çıkan başpehlivanlar oldu.