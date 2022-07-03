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Kırkpınar'da başpehlivan Cengizhan Şimşek oldu

İhlas Haber Ajansı - Mehmet Basmacı - Spor
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- Kırkpınar'da başpehlivan Cengizhan Şimşek oldu 661. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin başpehlivanlık müsabakalarında Mustafa Taş'ı yenen Cengizhan Şimşek başpehlivan oldu.

- Kırkpınar'da başpehlivan Cengizhan Şimşek oldu

EDİRNE - 661. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin başpehlivanlık müsabakalarında Mustafa Taş'ı yenen Cengizhan Şimşek başpehlivan oldu.

Edirne'de 1 Temmuz Cuma günü küçük boy kategorilerindeki pehlivanların güreşleriyle başlayan ve 3 Temmuz Pazar gününe kadar çeşitli boy kategorilerindeki 2 bin 475 pehlivanın kıran kırana gerçekleştirdiği müsabakalarda son gün heyecanı yaşandı.

Bugün çeyrek finalde ardından da yarı finalde rakiplerini yenen başpehlivan kategorisinde güreşen Mustafa Taş ve Cengizhan Şimşek başpehlivanlık final müsabakasında güreşti.

Heyecanın doruğa ulaştığı müsabakada rakibini yenen Cengizhan Şimşek başpehlivan oldu.

İhlas Haber Ajansı / Mehmet Basmacı - Spor

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