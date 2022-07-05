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Kırkpınar başpehlivanının başarısında 'eşek' sırrı

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Kırkpınar başpehlivanının başarısında 'eşek' sırrı

661. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin başpehlivanlık müsabakalarında Mustafa Taş'ı yenerek altın kemerin sahibi olan Cengizhan Şimşek, eşek ile yaptığı 'supleks' hereketi gündem oldu.

661. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin başpehlivanlık müsabakalarında Mustafa Taş'ı yenerek altın kemerin sahibi olan Cengizhan Şimşek, eşek ile yaptığı 'supleks' hereketi gündem oldu.

Edirne'de 1 Temmuz Cuma günü küçük boy kategorilerindeki pehlivanların güreşleriyle başlayan ve 3 Temmuz Pazar gününe kadar çeşitli boy kategorilerindeki 2 bin 475 pehlivanın kıran kırana gerçekleştirdiği müsabakalarda son gün heyecanı yaşanmıştı. Heyecanın doruğa ulaştığı müsabakada rakibini yenen Cengizhan Şimşek başpehlivan olarak altın kemerin sahibi olmuştu. Şimşek'in altın kemeri kazanmasının ardından sosyal medyada paylaşılan bir görüntüsü adeta gündem oldu.

Şimşek'in 2 yıl önce antrenman yaptığı sırada bir eşeğin karın bölgesinden tutarak 'supleks' hareketi ile kaldırmaya çalışması akıllara finale gelmeden önce karşılaştığı eski başpehlivan Orhan Okulu'yu da 'supleks' oyunuyla yenmesi akıllara getirdi. Şimşek'in bu davranışı başarıya giden sır olarak yorumlandı.

(İHA)

İhlas Haber Ajansı / Spor

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