Kırkpınar Başpehlivanı Yusuf Can Zeybek'e memleketi Antalya'da coşkulu karşılama

662. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde başpehlivanlığı kazanan Yusuf Can Zeybek, memleketi Antalya'da coşkuyla karşılandı. Zeybek'e bir otomobil ve 1 milyon TL hediye çeki verildi. Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, ata sporumuzu gelecek nesillere aktarmaya devam edeceklerini belirtti.

- Kırkpınar Başpehlivanı Yusuf Can Zeybek'e memleketi Antalya'da coşkulu karışılama

Bir iş adamı tarafından Zeybek'e bir otomobil ve 1 milyon TL hediye çeki verildi

Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek :

"Aynı azim ve kararlılıkla ata sporumuzu gelecek nesillere aktarmaya devam edeceğiz"

Yusuf Can Zeybek :

"Kemeri alacağıma inanmıştım"

ANTALYA - 662. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde başpehlivanlığı kazanan Yusuf Can Zeybek, memleketi Antalya'da coşkuyla karşılandı. Altın kemeri kazanmaktan dolayı mutlu olduğunu ifade eden Yusuf Can Zeybek, "Edirne'ye gittiğimde caddede yürürken kemeri alacağımı hissettim. Kemeri alacağıma inanmıştım. Her maç sonrasında buna inandım. Gururla taşımak istiyorum" dedi.

662. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde başpehlivanlığı kazanan Yusuf Can Zeybek için memleketi Antalya'da karşılama töreni düzenlendi. Zeybek araç konvoyuyla vatandaşları selamlayarak şehir turunun ardından Büyükşehir Belediyesi önündeki tören alanına geldi. Törene, Tarihi 661. Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin şampiyonu Başpehlivan Yusuf Can Zeybek, ikincisi İsmail Balaban, Adil Kıvrak, Hüseyin Coşkun, Mustafa Yıldız antrenörler ve diğer sporcular katıldı.

"Ata sporumuza destek olmaya devam edeceğiz"

Sporcularını güreş alanında karşılayan Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek burada yaptığı açıklamada, "Muhittin Böcek olarak siyasette 29 yıla girdim. 29 yıldır güreşçilerimizle tüm güreşlere gece gündüz demeden katıldık. Güreşçilerimizi çok seviyoruz. 2006 yılında Osman Aynur, 2013-2014 yılında İsmail Balaban, 2019'da Ali Gürbüz, 2022'de Mustafa Taş ve 2023 yılında Yusuf Can Zeybek Kırkpınar'da başpehlivan olarak altın kemeri Antalya'ya getirdi. Önümüzdeki süreçte aynı azim ve kararlılıkla ata sporumuzu gelecek nesillere aktarmaya devam edeceğiz. Bu yiğitlerin hepsi çok ahlaklıdır. Güreşçilerimize teşekkür ederim. Ata sporumuza destek olmaya devam edeceğiz. Antalya'mıza 2024'de yine milletimizin desteği ile altın kemeri Antalya'ya getirmek için koşacağız. Ata sporu denilince Türkiye'de Antalya akla gelir. Altıncı kez kemeri Antalya'ya getirdik" dedi.

Konuşmaların ardından Başkan Böcek, Kırkpınar'da başarılı olan güreşçilere altın takdiminde bulundu. Bir iş adamı tarafından ise Zeybek'e bir otomobil ve 1 milyon TL hediye çeki verildi. Ardından Başkan Böcek, güreşçileri makam odasında ağırladı.

"Kemeri alacağıma inanmıştım"

Altın kemeri kazanmaktan dolayı mutlu olduğunu ifade eden Yusuf Can Zeybek de, "Cumhuriyetimizin 100'uncu yılında kemeri Antalya'ya getirmek gurur verdi. Bu bize nasip oldu. Kaza olmadan, kim hak ederse o alsın dedik. İlk defa aldım çok mutluyum. İnşallah üst üste 3 defa alırım. Antalya halkı bu kemeri hak ediyor, başkanımız bize çok emek veriyor. Maddi manevi bizim yanımıza yer aldı. Başkanım cumartesi gecesi beni arayarak sahada olacağını söyledi. Bu motive etti. Önümüzdeki güreşlerde daha başarılı olacağız. Edirne'ye gittiğimde caddede yürürken kemeri alacağımı hissettim. Kemeri alacağıma inanmıştım. Her maç sonrasında buna inandım. Gururla taşımak istiyorum" diye konuştu.