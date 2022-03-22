Kırklarelispor maç hasılatını hasta bebeğin tedavisi için bağışladı - Haberler

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Kırklarelispor maç hasılatını hasta bebeğin tedavisi için bağışladı

AA - Özgün Tiran - Spor
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Kırklarelispor maç hasılatını hasta bebeğin tedavisi için bağışladı

TFF 2. Lig ekiplerinden Kırklarelispor, hafta sonu oynadıkları maçın hasılatını SMA hastası 13 aylık İdil Ayşe Adakan'ın tedavisinde kullanılmak üzere bağışladı.

TFF 2. Lig ekiplerinden Kırklarelispor, hafta sonu oynadıkları maçın hasılatını SMA hastası 13 aylık İdil Ayşe Adakan'ın tedavisinde kullanılmak üzere bağışladı.

Kırklarelispor Kulübü Başkanı Volkan Can, yaptığı yazılı açıklamada, 20 Mart'ta oynadıkları ve 2-0 kazandıkları Bucaspor 1928 maçının bilet gelirlerini hasta bebeğin ailesine bağışladıklarını bildirdi. Hafta sonu 7 bin 36 bilet satıldığını ifade eden Can, hasta bebek için duyarlılık gösteren tüm Kırklareli halkına teşekkür etti.

Bu kampanyanın bir başlangıç olduğunu bildiren Can, İdil bebeğin tedavisi için ellerinden gelini yapacaklarını kaydetti.

AA / Özgün Tiran - Spor

spinal müsküler atrofi, Futbol Federasyonu, Kırklarelispor, Volkan Can, Spor, Haberler

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