Kırklarelispor, Denizhan Taşkan ile sözleşme imzaladı

TFF 2. Lig ekiplerinden Kırklarelispor, Ümraniyespor'dan Denizhan Taşkan ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Kulüp, transfer çalışmalarının devam ettiğini açıkladı ve yeni transferlerle takımın gücüne güç kattığını belirtti.