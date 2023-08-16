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Kırklarelispor'da transfer çalışmaları sürüyor

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TFF 2. Lig ekiplerinden Kırklarelispor'da transfer çalışmaları devam ediyor.

TFF 2. Lig ekiplerinden Kırklarelispor'da transfer çalışmaları devam ediyor.

Yeşil-beyazlı takım, Gaziantep Futbol Kulübünden Hasan Yurtseven ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, transfer çalışmaları ile takımın gücüne güç katıldığı bildirildi.

Açıklamada, lige en iyi şekilde hazırlık yapıldığı kaydedildi.

Kaynak: AA / Özgün Tiran - Spor

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