Kırklarelispor'da transfer çalışmaları sürüyor
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TFF 2. Lig ekiplerinden Kırklarelispor'da transfer çalışmaları devam ediyor.
TFF 2. Lig ekiplerinden Kırklarelispor'da transfer çalışmaları devam ediyor.
Yeşil-beyazlı takım, Gaziantep Futbol Kulübünden Hasan Yurtseven ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, transfer çalışmaları ile takımın gücüne güç katıldığı bildirildi.
Açıklamada, lige en iyi şekilde hazırlık yapıldığı kaydedildi.
Kaynak: AA / Özgün Tiran - Spor