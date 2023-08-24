Kırklarelispor'da iç transfer çalışmaları devam ediyor

TFF 2. Lig ekiplerinden Kırklarelispor'da iç transfer çalışmaları devam ediyor. Kulüp, Taşkın Kartal, Necmican Cebeci, Kemal Bayrak, Atakan Gündüz ve Şevki Çınar ile sözleşme yeniledi.