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Kırklarelispor'da iç transfer çalışmaları devam ediyor

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TFF 2. Lig ekiplerinden Kırklarelispor'da iç transfer çalışmaları devam ediyor. Kulüp, Taşkın Kartal, Necmican Cebeci, Kemal Bayrak, Atakan Gündüz ve Şevki Çınar ile sözleşme yeniledi.

TFF 2. Lig ekiplerinden Kırklarelispor'da iç transfer çalışmaları devam ediyor.

Kulüpten yapılan açıklamada, takımın kemik kadrosunu bozmadan transfer çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Yeşil-beyazlı takım, iç transfer çalışmaları kapsamında Taşkın Kartal, Necmican Cebeci, Kemal Bayrak, Atakan Gündüz ve Şevki Çınar ile sözleşme yeniledi.

Açıklamada, başarılı bir sezon geçirilmesi için çalışmaların titizlikle yapıldığı belirtildi.

Kaynak: AA / Özgün Tiran - Spor

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