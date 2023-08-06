Kırklareli Valisi Birol Ekici, spor salonu inşaatında incelemede bulundu

Kırklareli Valisi Birol Ekici, Atatürk Mahallesi'nde yapımı devam eden spor salonunu inceledi. Gençlik ve Spor İl Müdürü'nden bilgi alan Ekici, Kırklareli'ne güzel bir spor tesisi kazandıracaklarını belirtti. Spor salonunun tamamlanma aşamasına geldiğini ifade eden Ekici, vatandaşlarla da bir araya geldi ve isteklerini dinledi.