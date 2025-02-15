Kırklareli U-14 Takımı ve Bulgaristani Kardzhali Arda Takımı Dostluk Maçı Yaptı
Kırklareli Gençlik Spor Futbol Kulübü U-14 takımı ile Bulgaristan Kardzhali Arda takımı dostluk maçı gerçekleştirdi. Maç 3-3 berabere sonuçlandı ve fair-play ruhu içinde tamamlandı.
Kırklareli Gençlik Spor Futbol Kulübü U-14 takımı ile Bulgaristan Kardzhali Arda takımı dostluk maçı yaptı.
Kırklareli Atatürk Stadındaki karşılaşma konuk ekibin vuruşuyla başladı.
Karşılaşma 3-3 berabere tamamlandı.
Gençlik ve Spor Müdürü Emrah Yüksel Babuşçu, AA muhabirine karşılaşmanın fair-play içinde tamamlandığını söyledi.
Çok güzel bir karşılaşma izlediklerini ifade eden Babuşçu, bu tür sportif etkinliklerle iki ülke gençlerinin kaynaştığını belirtti.
Babuşçu, bu tür etkinliklerin devam edeceğini kaydetti.