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Kırklareli U-14 Takımı ve Bulgaristani Kardzhali Arda Takımı Dostluk Maçı Yaptı

Kırklareli U-14 Takımı ve Bulgaristani Kardzhali Arda Takımı Dostluk Maçı Yaptı
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Kırklareli Gençlik Spor Futbol Kulübü U-14 takımı ile Bulgaristan Kardzhali Arda takımı dostluk maçı gerçekleştirdi. Maç 3-3 berabere sonuçlandı ve fair-play ruhu içinde tamamlandı.

Kırklareli Gençlik Spor Futbol Kulübü U-14 takımı ile Bulgaristan Kardzhali Arda takımı dostluk maçı yaptı.

Kırklareli Atatürk Stadındaki karşılaşma konuk ekibin vuruşuyla başladı.

Karşılaşma 3-3 berabere tamamlandı.

Gençlik ve Spor Müdürü Emrah Yüksel Babuşçu, AA muhabirine karşılaşmanın fair-play içinde tamamlandığını söyledi.

Çok güzel bir karşılaşma izlediklerini ifade eden Babuşçu, bu tür sportif etkinliklerle iki ülke gençlerinin kaynaştığını belirtti.

Babuşçu, bu tür etkinliklerin devam edeceğini kaydetti.

Kaynak: AA / Özgün Tiran - Spor
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