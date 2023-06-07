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Kırklareli Sporcuları Havalı Silahlar Türkiye Şampiyonasında Üçüncü Oldu

Kırklareli Sporcuları Havalı Silahlar Türkiye Şampiyonasında Üçüncü Oldu

Spor Haberleri

Mersin'in Erdemli ilçesinde düzenlenen Havalı Silahlar Türkiye Şampiyonasına katılan Kırklarelili sporcular, attıklarını vurarak üçüncü oldu. Kırklareli Gençlik Spor Kulübü Genç Erkek Tüfek Takımı sporcuları Remzi Ege Yentürk, Cengiz Efe Bağdan ve Yusuf Kaan Taşkın, yarıştıkları kategoride Türkiye üçüncüsü oldu.

Mersin'e bağlı Erdemli ilçesinde düzenlenen Havalı Silahlar Türkiye Şampiyonasına katılan Kırklarelili sporcular, attıklarını vurarak üçüncü oldu.

Mersin'in Erdemli ilçesinde 2-7 Haziran 2023 tarihleri arasında Havalı Silahlar Türkiye Şampiyonası düzenlendi. Kırklareli Gençlik Spor Kulübü Genç Erkek Tüfek Takımı sporcuları Remzi Ege Yentürk, Cengiz Efe Bağdan ve Yusuf Kaan Taşkın, yarıştıkları kategoride Türkiye üçüncüsü oldu. Kırklareli Gençli ve Spor İl Müdürlüğü yetkilileri, yarışmalarda üçüncü olan sporcularını antrenörlerini tebrik etti. - KIRKLARELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Kırklareli Türkiye Mersin Spor Spor Haberler

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