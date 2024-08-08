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Kırklareli'nde Yetişkin Gençler Huzur Bocce Şampiyonası

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Kırklareli'nde düzenlenen Yetişkin Gençler Huzur Bocce Şampiyonası'nda Kırklareli Huzurevi Takımı rakibini 12-3 yenerek şampiyon oldu.

Kırklareli'nde Yetişkin Gençler Huzur Bocce Şampiyonası'nda 'ihtiyar delikanlılar' kıyasıya mücadele etti.

Yetişkin Gençler Huzur Bocce Şampiyonası, Kırklareli'nde düzenlendi. Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde gerçekleşen müsabakalarda Kırklareli Huzurevi Takımı ile Malkara Huzurevi Takımı karşı karşıya geldi.

Müsabaka saygı duruşu ve istiklal marşının okunmasıyla başladı. Kıyasıya gerçekleşen mücadelede Kırklareli Huzurevi Takımı rakibini 12-3 yendi.

Kırklareli Huzurevi Müdürü Yalçın Sağlam da şampiyonaya katılan 2 takımı tebrik etti. - KIRKLARELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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