Kırklareli'nde Yaz Spor Okulları Açılışı Gerçekleşti

Kırklareli'nde Yaz Spor Okulları Açılışı Gerçekleşti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırklareli'nde yaz spor okullarının açılış töreni düzenlendi. Törende Vali Uğur Turan, 5 binden fazla öğrencinin kurslara katıldığını belirtti. Öğrencilerin gösterileriyle renklenen etkinlikte, kayıtların devam ettiği belirtildi.

Kırklareli'nde yaz spor okullarının açılış töreni gerçekleştirildi.

Kırklareli'nde yaz spor okulları açılışı için tören düzenledi. Atatürk Spor Salonu'nda gerçekleştirilen törene, Kırklareli Valisi Uğur Turan, protokol üyeleri ve sporcular katıldı.

Törende konuşan konuşan Vali Uğur Turan, sanat ve spordan asla vazgeçemediklerini söyledi. Turan, kurslara 5 binden fazla öğrenci katıldığını da ifade etti.

Konuşmaların ardından öğrenciler tarafından hazırlanan gösteriler gerçekleşti.

Yaz spor okullarında 20 branşta 5 binden fazla öğrenci katılırken, kayıtlar devam ediyor. - KIRKLARELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Bakanlık ifşa etti: İki ilimizde vatandaşa at ve eşek eti yedirdiler

Bakanlık ifşa etti: İki ilimizde vatandaşa at ve eşek eti yedirdiler
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Beşiktaş, Ciro Immobile ile yollarını ayırdı

Beşiktaş, yıldız futbolcu ile yollarını ayırdı
Serenay Sarıkaya, tatilde ayrılık iddialarına son noktayı koydu

Ayrıldıkları iddia ediliyordu! Gerçek tatilde ortaya çıktı
Türkiye'nin dev çikolata üreticisi konkordato başvurusunda bulundu

Türkiye'nin dev çikolata markası konkordato ilan etti
Emre Altuğ'la aşk yaşadığı iddia edilmişti! Didem Delen'in paylaştığı fotoğraf sahte çıktı

Aşk yaşadıkları iddia edilmişti! Foyası ortaya çıktı
Doğum esnasında anne hayatını kaybetti, bebek yaşama tutundu

Doğum esnasında anne hayatını kaybetti, bebek yaşama tutundu
Muhammed Yakut'un ölümüne ilişkin detaylar netleşmeye başladı! İşte son sözleri

Muhammed Yakut'un ölümüyle ilgili yeni detaylar! İşte son sözleri
Saraçhane'de Müslümanları idamla tehdit eden provokatör yakalandı

Saraçhane'de Müslümanları idamla tehdit eden provokatör yakalandı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.