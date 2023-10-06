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Kırklareli'nde Trafik Denetimlerinde Sürücülere Ceza Yağdı

Kırklareli'de jandarma trafik ekipleri tarafından yapılan denetimlerde 305 araç trafikten men edildi ve 40 sürücünün belgesine el konuldu. Eylül ayında ise 50 bin 470 araç ve sürücünün belgeleri kontrol edilerek, 960 sürücüye cezai işlem uygulandı. Ayrıca 67 köy ve beldede trafik kuralları konusunda eğitimler düzenlendi.