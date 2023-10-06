Kırklareli'nde Trafik Denetimlerinde Sürücülere Ceza Yağdı
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Kırklareli'de jandarma trafik ekipleri tarafından yapılan denetimlerde 305 araç trafikten men edildi ve 40 sürücünün belgesine el konuldu. Eylül ayında ise 50 bin 470 araç ve sürücünün belgeleri kontrol edilerek, 960 sürücüye cezai işlem uygulandı. Ayrıca 67 köy ve beldede trafik kuralları konusunda eğitimler düzenlendi.
Kırklareli'nde jandarma trafik ekiplerince çeşitli bölgelerde yapılan trafik denetimlerinde sürücülere ceza yağdı.
Kırklareli'de İl Jandarma Komutanlığına bağlı trafik ekiplerince geçtiğimiz ay yapılan trafik denetimlerinde 305 araç trafikten men edildi, 40 sürücünün belgesine geçici süreyle el konuldu.
Ekipler Eylül ayında 50 bin 470 araç ve sürücünün belgeleri kontrol ederken, kuralları ihlal eden 960 sürücüye cezai işlem uygulandı.
Ayrıca ekipler, 67 köy ve beldede trafik kuralları konusunda eğitimler düzenledi. - KIRKLARELİ