Kırklareli'nde trafik denetimlerinde 123 araç trafikten men edildi

Kırklareli'nde gerçekleştirilen trafik denetimlerinde 123 araç trafikten men edildi. Denetimlerde ayrıca 871 sürücüye idari para cezası uygulandı ve 34 sürücünün sürücü belgelerine geçici süreyle el konuldu.

Kırklareli'nde trafik denetimlerinde iki haftada 123 araç trafikten men edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri sorumluluk alanlarında Karayolu Trafik Güvenliği Eylem Planı kapsamında trafik denetimlerini sürdürüyor.

Ekipler 1-14 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirilen denetimlerde 15 bin 859 araç ve sürücünün belgelerini kontrol etti.

Denetimlerde çeşitli kusurlar nedeniyle 123 araç trafikten men edildi.

Kontrollerde 871 sürücüye idari para cezası uygulanırken, 34 sürücünün ise sürücü belgelerine geçici süreyle el konuldu.