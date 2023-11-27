Kırklareli'nde trafik denetiminde 5 araç trafikten men edildi

Kırklareli'nde yapılan trafik denetimlerinde 5 araç trafikten men edildi. Denetimlerde ayrıca 16 sürücüye cezai işlem uygulandı ve motosiklet denetimi yapıldı. Denetimlerde 10 motosiklet trafikten men edildi ve bir kişi gözaltına alındı.

Kırklareli'nde yolcu ve yük nakli yapan araçlara yönelik trafik denetiminde 5 araç trafikten men edildi.

İl Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması ekiplerince, trafik denetimleri sürüyor.

122 sürücü ve aracın kontrol edildiği denetimlerde, trafik kurallarını ihlal ettiği tespit edilen 16 sürücüye cezai işlem uygulandı.

Denetimlerde, 5 araç trafikten men edildi.

Motosiklet denetimi yapıldı

Lüleburgaz ilçesinde motosiklet denetimi yapıldı.

Lüleburgaz İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekipleri, 10 farklı noktada oluşturduğu kontrol noktasında 140 motosikleti denetledi.

Denetimlerde 81 motosiklet sürücüsüne cezai işlem uygulandı. Denetimlerde çeşitli kusurlardan 10 motosiklet trafikten men edildi.

Öte yandan yapılan denetimde 1 kişinin yapılan üst aramasında ruhsatsız tabanca ve fişek ele geçirildi, hırsızlık suçundan aranma kaydı olduğu tespit edilen bir şüpheli ise gözaltına alındı.