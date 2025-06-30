Kırklareli'nde Muaythai Şampiyonası'nda Yarı Final Heyecanı

Kırklareli'nde gerçekleşen Hayrullah Camadan Gençler Türkiye Muaythai Şampiyonası'nda bugün yarı final heyecanı yaşanıyor.

Kırklareli'nde düzenlene Hayrullah Camadan Gençler Türkiye Muaythai Şampiyonası'nın 4. gününde yarı final heyecanı yaşanıyor. Şampiyonada yaklaşık 40 ilden 400 sporcu mücadele ediyor.

Şampiyonanın 4. gününe kadar 300 karşılaşma yapılırken, 220 sporcu rakipleri karşısında mağlup olarak elendi.

Organizasyonda yarı finale yükselen 180 sporcudan 60'ı kategorilerine göre Türkiye şampiyonluğu elde ederek, Balkan ve dünya şampiyonasında milli sporcu olarak temsil hakkı edecek.

Türkiye Muaythai Federasyonu Kırklareli İl Temsilcisi Tahsin Murat Bozbaşak, şampiyonanın heyecanla devam etiğini ifade ederek, finale yükselen sporculara başarılar diledi. - KIRKLARELİ