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Kırklareli'nde masa tenisi grup müsabakaları gerçekleştirildi

AA - Özgün Tiran - Spor
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Kırklareli'nde masa tenisi grup müsabakaları gerçekleştirildi

Kırklareli'nde Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) Masa Tenisi grup müsabakaları yapıldı.

Kırklareli'nde Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) Masa Tenisi grup müsabakaları yapıldı.

Türkiye Masa Tenisi Federasyonunun faaliyet programı kapsamında Atatürk Spor Salonunda düzenlenen müsabakalara 11 ilden 66 sporcu katıldı.

Müsabakalarda, kadınlar kategorisinde Elvin Kalem (Yalova) birinci, Masal Eryılmaz (İstanbul Analdolu) ikinci, Gökçe Baki (İstanbul Anadolu) üçüncü, erkekler kategorisinde Mustafa Gezer (İstanbul Avrupa) birinci, Yiğit Can Kaya (İstanbul Anadolu) ikinci, Mert Bilgebay (İstanbul Anadolu) üçüncü oldu.

Dereceye giren sporculara düzenlenen törende madalyaları verildi.

Kırklareli Masa Tenisi İl Temsilcisi Özcan Güler konuşmasında, müsabakaların düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Müsabakaların çok heyecanlı geçtiğini ifade eden Güler, gençler başta olmak üzere tüm vatandaşları masa tenisi ile tanıştırmak istediklerini kaydetti.

AA / Özgün Tiran - Spor

Mustafa Kemal Atatürk Kırklareli Türkiye Yalova Spor Haberler

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