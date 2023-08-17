Kırklareli'nde Jandarma Ekipleri Trafik Denetimlerini Sürdürüyor

Kırklareli'nde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 8-14 Ağustos tarihlerinde 7 bin 470 araç ve sürücünün belgelerini kontrol etti. Denetimlerde kural ihlali yaptığı tespit edilen 147 sürücüye idari para cezası düzenlenip, 69 araç trafikten men edildi. Sürücü ve yolcular denetimlerde emniyet kemerinin önemi hakkında bilgilendirildi.