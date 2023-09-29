Kırklareli'nde Dronlu Trafik Denetimi: Kırmızı Işık İhlali Yapanlara Cezalar Verildi

Kırklareli'nde polis ekipleri tarafından kırmızı ışık ihlaline karşı dronlu denetim yapıldı. Tespit edilen sürücülere cezai işlem uygulandı.

Kırklareli'nde polis ekiplerince kırmızı ışık ihlaline karşı dronlu denetim yapıldı, kurallara uymayan sürücülere ceza yağdı.

Alınan bilgiye göre, polis ekipleri Lüleburgaz ilçesinde dronlu trafik denetim yaptı. Kımızı ışık ihlali yaptığı tespit edilen sürücülere cezai işlem uygulandı.

Sürücülerin kurallar ihlalleri dron'a yansıdı. - KIRKLARELİ