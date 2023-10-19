Kırklareli'nde dron destekli trafik denetimi yapıldı

Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması tarafından ilçe, köy ve beldelerde dron destekli trafik denetimi yapıldı. Denetimlerde 163 sürücüye idari para cezası uygulandı ve 45 araç trafikten men edildi.

Kırklareli'nde jandarma ekipleri tarafından dron destekli trafik denetimi yapıldı.

Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması tarafından ilçe, köy ve beldelerde dron destekli trafik denetimi yapıldı. Denetimlerde 10 bin 783 araç ve sürücüsü denetlenirken kural ihlali yaptığı tespit edilen 163 sürücüye idari para cezası uygulandı, 45 araç ve 13 sürücü trafikten men edildi. Denetim esnasında sürücü ve yolcular emniyet kemerinin önemi hakkında bilgilendirildi.

Öte yandan 35 köy ve beldede 368 traktör sürücüsüne "Reflektör Tak Görünür Ol" projesi çerçevesinde traktörlerde flaşörlü, yanıp sönen sarı ışıklı ve dönerli uyarı lambası takılması konusunda bilgilendirmede bulunuldu. - KIRKLARELİ