Kırklareli'nde Çim Hokeyi Kulüpler Avrupa Şampiyonası C2 düzenlenecek

Çim Hokeyi Kulüpler Avrupa Şampiyonası C2, Kırklareli'nde yapılacak.

Kırklareli Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Emrah Yüksel Babuşcu, AA muhabirine, 26-29 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek şampiyonaya Türkiye, Norveç, Finlandiya, Malta, Hollanda, Slovenya, Lüksemburg ve İsviçre'den ekiplerin katılacağını söyledi.

Şampiyonanın 26 Mayıs Cuma günü başlayacağını ifade eden Babuşcu, tüm sporseverleri şampiyonayı izlemeye davet etti.

Çim hokeyinin seyir zevki yüksek ve olimpik bir branş olduğunu ifade eden Babuşcu, şampiyonanın Kırklareli'nde düzenlenecek olmasından mutluluk duyduklarını kaydetti.