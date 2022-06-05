Kırklareli'nde Çim Hokeyi Kulüpler Avrupa Şampiyonası mücadeleleri devam ediyor - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kırklareli'nde Çim Hokeyi Kulüpler Avrupa Şampiyonası mücadeleleri devam ediyor

İhlas Haber Ajansı - Spor
 - Güncelleme:
Kırklareli'nde Çim Hokeyi Kulüpler Avrupa Şampiyonası mücadeleleri devam ediyor

Kırklareli ev sahipliğinde Çim Hokeyi Kulüpler Avrupa Şampiyonası mücadeleleri sürüyor.

Kırklareli ev sahipliğinde Çim Hokeyi Kulüpler Avrupa Şampiyonası mücadeleleri sürüyor.

Çim Hokeyi Kulüpler Avrupa Şampiyonası Kırklareli ev sahipliğinde dün başlamıştı. Müsabakaların 2. gününde 2 Norveç temsilcisi karşı karşıya geldi. Kringsja Sports Klubb ile Mortensrud-Aker SK'nın kıyasıya süren mücadelesinde 4-3'lük skor ile Kringsja Sports Klubb kazandı.

Şampiyonada Türkiye temsilcisi Nizip Zeugma Spor Kulübü ilk maçında Malta ekibi Qormi HC ile bugün mücadele edecek.

Türkiye Hokey Federasyonu Başkan Vekili Bayram Yüksel ile Kırklareli Gençlik ve Spor İl Müdür Yardımcısı Süleyman Çetin de müsabakaları takip etti.

Öte yandan mücadele 6 Haziran Pazartesi günü sona erecek. - KIRKLARELİ

İhlas Haber Ajansı / Spor

Çocuk İzleme Merkezi Kırklareli Norveç Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title