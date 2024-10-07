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Kırklareli'nde Amatör Spor Haftası İçin Yürüyüş Düzenlendi

Kırklareli'nde Amatör Spor Haftası İçin Yürüyüş Düzenlendi
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Kırklareli'nde 7-11 Ekim tarihleri arasında kutlanacak Amatör Spor Haftası etkinlikleri kapsamında sporcular yürüyüş gerçekleştirdi. Atatürk Anıtı'na çelenk sunulması ile devam eden etkinlikler, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile sona erdi.

Kırklareli'nde 7-11 Ekim arasında çeşitli etkinliklerle kutlanacak Amatör Spor Haftası kapsamında yürüyüş düzenlendi.

Kırklareli'nde 7-11 Ekim arasında çeşitli etkinliklerle kutlanacak. İlk olarak bu gün sporcular Atatürk Spor Salonu önünde toplandı. Sporcular daha sonra Özgürlük ve Demokrasi Meydanı'na yürüdü. İl Gençlik ve Spor Müdürü Emrah Yüksel Babuşcu Özgürlük ve Demokrasi Meydanı'nda Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Etkinlik saygı duruşu ve İstiklal marşının okunmasının ardından son buldu. - KIRKLARELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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