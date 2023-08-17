Kırklareli'nde 372 Bin 637 Kök Kenevir Ele Geçirildi

Kırklareli'nde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 372 bin 637 kök kenevir ele geçirildi. Operasyonlar sonucunda uyuşturucu madde ve kaçak içki de bulundu. 13 şüpheli gözaltına alındı.