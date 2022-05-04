Kırklareli'nde 3 kategoride at yarışları düzenlendi

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde "Kavasoğlu ve Şamdancıbaşı İbrahim Yağlı Güreşleri" etkinlikleri kapsamında at yarışları yapıldı.

Büyükmandıra Belediyesince organize edilen etkinlikler kapsamında, stat yakınındaki boş arazide yarış alanı oluşturuldu.

İngiliz ve Arap atlarının katılımıyla 3 kategoride 3 yarış düzenlenen etkinlik ilgi gördü.

Yarışların 2200 metre İngiliz koşularında bir at ayağından sakatlanarak yere düştü. Yaralanan jokeye 112 Acil Sağlık ekiplerince müdahale edildi.

Yarışlar daha sonra diğer kategorilerde devam etti.

2200 metre İngiliz koşularında İmam Kaya, 2400 metre Arap koşusunda Ertuğrul Arslan, 2400 metre İngiliz koşusunda Eren Ökten birinci oldu.

Belediye Başkanı Ersan Çölgeçen, AA muhabirine, bir süredir salgın nedeniyle düzenlenemeyen yarışların bu yıl 14 atın katılımıyla yapıldığını söyledi.

Organizasyonun renkli görüntülere sahne olduğunu dile getiren Çölgeçen, Kavasoğlu ve Şamdancıbaşı İbrahim Yağlı Güreşleri'nin gün boyu devam edeceğini kaydetti.