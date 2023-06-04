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Kırklareli Kavasoğlu ve Şamdancıbaşı İbrahim Yağlı Güreşleri'nde Mustafa Batu başpehlivan oldu

Kırklareli Kavasoğlu ve Şamdancıbaşı İbrahim Yağlı Güreşleri'nde Mustafa Batu başpehlivan oldu

Spor Haberleri

Babaeski ilçesine bağlı Büyükmandıra Belediyesi tarafından bu yıl 98. düzenlenen organizasyon 213 pehlivanın katılımıyla ilçe stadyumunda gerçekleştirildi. 26 pehlivanın mücadele ettiği başpehlivanlık müsabakalarında rakiplerini yenen Mehmet Yeşil Yeşil ile Mustafa Batu finalde karşılaştı. Puanlama bölümünde Mustafa Batu rakibi karşısında galip gelerek başpehlivan oldu. Büyükmandıra Belediye Başkanı Ersan Çölgeçen ile Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Ağası Seyfettin Selim tarafından dereceye giren güreşçilere ödülleri verildi.

Kırklareli Kavasoğlu ve Şamdancıbaşı İbrahim Yağlı Güreşleri'nde Mustafa Batu başpehlivan oldu.

Babaeski ilçesine bağlı Büyükmandıra Belediyesi tarafından bu yıl 98. düzenlenen organizasyon 213 pehlivanın katılımıyla ilçe stadyumunda gerçekleştirildi. 26 pehlivanın mücadele ettiği başpehlivanlık müsabakalarında rakiplerini yenen Mehmet Yeşil Yeşil ile Mustafa Batu finalde karşılaştı.

Puanlama bölümünde Mustafa Batu rakibi karşısında galip gelerek başpehlivan oldu.

Büyükmandıra Belediye Başkanı Ersan Çölgeçen ile Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Ağası Seyfettin Selim tarafından dereceye giren güreşçilere ödülleri verildi.

Kaynak: AA / Özgün Tiran - Spor

Mehmet Yeşil Büyükmandıra Kırklareli Babaeski Spor Haberler

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