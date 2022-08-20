Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kırklareli haber: Kırklarelispor'da sezon hazırlıkları sürüyor

Kırklareli haber: Kırklarelispor'da sezon hazırlıkları sürüyor

Spor Haberleri

Kırklareli haberlerine göre TFF 2. Lig 2022-2023 sezonunda mücadele edecek Kırklarelispor hazırlıklarını sürdürüyor.

TFF 2. Lig 2022-2023 sezonunda mücadele edecek Kırklarelispor hazırlıklarını sürdürüyor.

Teknik direktör Bilgin Erdem, AA muhabirine, kamp döneminin ardından çalışmalara devam ettiklerini söyledi.

Bu sezon güzel bir transfer dönemi geçirdiklerini ve takımın gücüne güç kattığını ifade eden Erdem, takımın uyumunun da güzel olduğunu kaydetti.

Bu yıl hedeflerinin yüksek olduğunu vurgulayan Erdem, "Sezona çok kısa bir süre kaldı. Biz de çalışmalarımızı bu yönde sürdürüyoruz. Yaklaşık 40 gündür çok ciddi bir çalışma yaptık. Çünkü artık ligde vites yükseltmemiz gerekiyor. İnşallah hak ettiğimiz yere geleceğiz." diye konuştu.

Kaynak: AA / Özgün Tiran - Spor

Türkiye Futbol Federasyonu Kırklarelispor Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title