Kırklareli'de Kurumlar Arası Masa Tenisi Turnuvası Düzenlendi, Lüleburgaz'da Bisikletli Grup Ergene Nehri'ndeki Kirliliğe Dikkat Çekti

Kırklareli'nde Masa Tenisi İl Temsilciliği tarafından düzenlenen kurumlar arası turnuvada 13 takım yarıştı. Turnuvada Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü birinci, Lüleburgaz Akım Koleji ikinci, Lüleburgaz Belediyesi üçüncü oldu. Aynı gün Lüleburgaz'da bir grup bisikletli Ergene Nehri'ndeki kirliliğe dikkat çekmek için pedal çevirdi. Grup, TEMA Vakfı Lüleburgaz üyesi Sibel Kocaman'ın konuşması sonrası nehre siyah çelenk bıraktı.