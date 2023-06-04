Kırklareli'de At Yarışları Yapıldı
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Kırklareli'nde Büyükmandıra Belediyesi tarafından organize edilen 'Kavasoğlu ve Şamdancıbaşı İbrahim Yağlı Güreşleri' kapsamında at yarışları düzenlendi. İngiliz ve Arap atlarının katıldığı yarışlarda 3 kategoride 3 yarış yapıldı ve dereceye giren at sahiplerine kupaları verildi.
Kırklareli'nde "Kavasoğlu ve Şamdancıbaşı İbrahim Yağlı Güreşleri" kapsamında at yarışları yapıldı.
Büyükmandıra Belediyesince organize edilen etkinlikler kapsamında, stat yakınındaki boş arazide yarış alanı oluşturuldu.
İngiliz ve Arap atlarının katılımıyla 3 kategoride 3 yarış düzenlendi.
Koşularda kategorilerinde Serkan Karakoç, Mehmet Aktay, Bahattin Yenioğlu birinci oldu.
Belediye Başkanı Ersan Çölgeçen, gazetecilere yaptığı açıklamada yarışların 11 atın katılımıyla yapıldığını söyledi.
Vatandaşların yarışlara yoğun ilgi gösterdiklerini ifade eden Çölgeçen, yarışmalara katılan at sahiplerine de teşekkür etti.
Konuşmaların ardından Kırklareli Valisi Birol Ekici ve Çölgeçen tarafından dereceye giren at sahiplerine kupaları verildi.