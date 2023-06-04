Kırklareli'de At Yarışları Yapıldı

Kırklareli'nde Büyükmandıra Belediyesi tarafından organize edilen 'Kavasoğlu ve Şamdancıbaşı İbrahim Yağlı Güreşleri' kapsamında at yarışları düzenlendi. İngiliz ve Arap atlarının katıldığı yarışlarda 3 kategoride 3 yarış yapıldı ve dereceye giren at sahiplerine kupaları verildi.