Kırklareli'de 976 Sürücüye Cezai İşlem Uygulandı

Kırklareli'nde polis ekipleri tarafından yapılan denetimlerde 3 bin 306 araç kontrol edildi ve 976 sürücüye cezai işlem uygulandı. Ayrıca 30 araç trafikten men edildi.

Kırklareli'nde polis ekiplerince, 3 bin 306 araç kontrol edilirken, 976 sürücüye cezai işlem uygulandı ve 30 araç trafikten men edildi.

Kırklareli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü sorumluluk alanı içerisinde bulunan E-80 Otoyolu ile diğer sorumluluk alanı dahilindeki devlet karayolu güzergahlarında bir haftalık denetimlerde 3 bin 306 araç kontrol edildi. Denetimlerde, 30 araç trafikten men edilirken toplam 976 araç ve sürücüsüne Karayolları Trafik Kanunun çeşitli maddelerinden cezai işlem uygulandı. 4 sürücünün belgesine alkollü araç kullanmaktan geçici olarak el konuldu. 1 sürücünün belgesine aday Sürücü kurallarını ihlal ettiğinden daimi olarak el konuldu. - KIRKLARELİ