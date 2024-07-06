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Kırıkkaleli Vatandaşlar Türkiye'nin Hollanda'ya Attığı Golde Büyük Sevinç Yaşadı

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2024 Avrupa Futbol Şampiyonası çeyrek finalinde Türkiye, Hollanda karşısında attığı golle Kırıkkaleli vatandaşları sevince boğdu. Samet Akaydin'in kafa golüyle öne geçen Türkiye'yi Kırıkkaleli vatandaşlar büyük coşkuyla kutladı.

Türkiye'nin Hollanda karşısında attığı golde Kırıkkaleli vatandaşlar büyük sevinç yaşadı.

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) çeyrek finalinde Türkiye, Hollanda karşısında ilk yarıyı 1-0'lık skorla tamamladı. Kırıkkaleli vatandaşlar, Cumhuriyet Meydanı'nda kurulan dev ekranlardan takip ettiği karşılaşmanın 35. dakikada takımını öne geçiren Samet Akaydin'in attığı kafa golünde büyük coşku yaşadı. - KIRIKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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